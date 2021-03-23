針對台灣民意基金會發佈民調指稱，台灣認同綠營者為藍營認同者的 2.27倍，藍營政黨認同將崩盤。國民黨指出，依據TVBS3月間所做的兩份民調，藍綠兩黨支持度其實不相上下；且探究台灣民意基金會同時公布的公投民調顯示，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半，顯見四項公投完全是民意的展現，而不是政黨的介入。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，民調一向僅供參考，相較於台灣民意基金會的民調結果，TVBS在3月4日至8日針對藻礁議題進行民調，同時調查政黨支持度，民進黨支持度為18 ％，國民黨為17％；另3月11日至16日TVBS針對疫苗議題民調，民進黨的政黨支持度為21 ％，國民黨為20％。這兩次民調顯示藍綠政黨支持度不相上下，與台灣民意基金會的民調數字有相當大的出入，所謂「崩盤徵兆」實在不知所云。

鄭照新表示，台灣民意基金會今天發佈的民調，超過六成民眾贊成公投推翻萊豬進口，五成四的民眾樂見藻礁公投過關，對照同一民調的政黨支持度，正顯示四項公投是民意的展現，而不是政黨的介入。尤其萊豬議題有高達六成以上民眾反對，顯示民進黨將包括藻礁以及核四重啟公民運動甩鍋給國民黨的企圖將完全失敗，因為人民不需要認同政黨來表示贊成或反對，而是基於良知做出抉擇。

(中時 )