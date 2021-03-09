被譽為東京新地標的「東京晴空塔」，因應後疫情時代的「新常態」氛圍，近期重整旗鼓規模改裝，並引進新品牌店家進駐，打出「晴空街道風格輕旅行」主題，希望在街道商圈營造一股旅遊世界各地的氣氛，小小撫慰大家內心對出門遠遊的渴望。總計今春已經完成了22家店面新開幕，另還有30家店面（14家餐飲店、13家時尚雜物店、3家餐飲店）也進行了大規模裝修。

「東京晴空街道」這次入列的「世界」風海外名店共有三家，台灣一口氣就佔了兩家，分別是鼎泰豐、緣味古早味現烤蛋糕(GRAND CASTELLA)，另一家則是西班牙的MIGUEL y JUANI。鼎泰豐在全球已經展店超過160家，晴空塔分店也是目前日本市場的最新一家分店。而近期日本刮起一陣台式古早味蛋糕流行風潮，「東京晴空街道」也趕搭這般列車，引進了在台灣發跡已有10年緣味古早味現烤蛋糕，緣味起源於淡水，它的經典主打雙層起司，也飄香到澳門、新加坡、馬來西亞等全球八個國家，「東京晴空街道」是日本的首站進駐據點。

東京晴空塔高度634公尺，是世界最高的電波塔，每年有成千上萬來自全球各地的遊客前來朝聖，競相體驗登上高塔，彷彿漫步雲端，將整片東京街景映入眼簾，天氣晴朗時還能眺見富士山。而晴空塔下延伸的「東京晴空街道」（TOKYO Solamachi），則是有300多家涵蓋流行時尚、日式雜貨、人氣美食的經典商城。

為呼應這次打出的「晴空街道風格輕旅行」主題，「東京晴空街道」邀請進駐的名店，圍繞了 「世界」、「日本」、「東京下町」等三大品類，希望來到這邊逛街遊憩的民眾，也能有「微旅遊」的感覺，即便身處在東京，也能像到其他地方旅遊一樣。嚐著每一口的異國料理、欣賞著每一件區域代表的設計品，儼然感受著當地的氛圍，愉悅體驗一場「晴空街道風格」的美好旅程。

(工商 )