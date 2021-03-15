2020年初新冠肺炎爆發，疫情遍及全球，導致許多國際賽事延後甚至停擺，包含東京奧運，而國際選美賽事「國際萬國小姐(Miss Grand International)」，決定排除萬難於本月27日舉行，不僅各國佳麗從2月底開始就陸續提早抵達賽場，好進行隔離，主辦方也考量防疫規定，努力利用社群與線上app等方式，彌補無法真人互動的缺憾，還發起「MGI后冠攝影挑戰」，不料佳麗們玩超瘋，誕生了逗趣表情包。

第八屆「國際萬國小姐」選美賽，將於本月27日於泰國曼谷「Show DC Hall」登場，考量新冠肺炎疫情雖緩和但尚未平息，為保障參賽者、工作人員與觀眾的安全，主辦方在2月就提早發出召集公告，各國佳麗目前都已抵達泰國，住進主辦方安排的防疫單人房，等待隔離期滿。

Miss Grand Belarus 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

Miss Grand USA 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

有別於過去選美賽事時，會安排許多主題拍攝、面對面宣傳等活動，主辦方為佳麗跟觀眾們發起了「MGI后冠攝影挑戰」，設計了一款app相機，拍攝時會在人像頭上出現「萬國小姐」大會后冠，讓眾人都能當一回冠軍。

Miss Grand Venezuela 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

Miss Grand Argentina 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

Miss Grand Italy 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

而這款后冠相機正好紓解了隔離期的無聊鬱悶，參賽佳麗們簡直玩瘋了，不但非常認真打扮妥當才入鏡，且不光是拍，奪后冠圓夢美照，甚至紛紛放下優雅，擺出各種浮誇表情並帶入情境，這些都被官方臉書分享，宛若「萬國表情包」，為這回選美賽事增添了許多趣味。

Miss Grand Brazil 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

Miss Grand Korea 由 Miss Grand International 發佈於 2021年3月12日 星期五

(中時新聞網)