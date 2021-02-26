元宵節又稱小過年，傳統習俗上會在這天吃湯圓，圓滾滾的湯圓象徵幸福、團圓，藉此祈求家庭和睦平安。在艋舺有間開了79年的圓仔店，是許多在地人熟悉的古早味，除了保留傳統做法外，老闆更創新研發出爆漿起司湯圓，也受到鄉親們的喜愛。

艋舺79年古早味圓仔店 內行人推爆一定要吃這味

在人來人往的龍山寺旁，有間不斷飄出香甜氣息的圓仔店，這間店從1942年就開始賣到現在，第四代老闆楊郁虹表示，當初在日據時代爺爺被徵招去當軍伕，家中突然失去經濟支柱，為了扶養一家九口，祖母和奶奶便開始做湯圓，從江子翠划著竹筏來到龍山寺叫賣，一賣就賣了快80年。

在艋舺有間開了79年的圓仔店，是許多在地人熟悉的古早味。(攝影/吳振煌)

一步一腳印，實在的用料，和堅持傳統的製作方式擄獲在地人的心，還有近百歲的客人，現在仍然會到店裡吃上一碗軟Q帶勁的湯圓。提及湯圓好吃的秘訣，老闆表示就是得用手工去揉，雖然用機器能省力許多，但湯圓就是要用手心的溫度去揉，才會有最完美的Q度，她說到：「家中長輩不斷提醒，寧願不賣，也不能打壞口碑」。

爆漿起司湯圓，在湯圓中包入一塊起司，外頭再撒上芝麻粉，一口咬下，鹹甜的滋味再加上Q彈的湯圓皮，推出後也成為店內的明星產品。(攝影/吳振煌)

除了販賣傳統湯圓外，老闆也研發創新口味—爆漿起司湯圓，在湯圓中包入一塊起司，外頭再撒上芝麻粉，一口咬下，鹹甜的滋味再加上Q彈的湯圓皮，推出後也成為店內的明星產品。

老闆表示湯圓就是要用手心的溫度去揉，才會有最完美的Q度。(攝影/吳振煌)

走過近80個年頭，楊老闆表示雖然傳統產業逐漸落沒，但為了不讓好味道消失，一定要把古早的製作方式傳承下去，讓充滿回憶的口味一直留在大家心中。楊郁虹也提到，雖然自己是新世代，但絕對不是草莓族，她笑稱自己是堅果族，會把阿祖流傳下來的美好滋味發揚光大。

(攝影、剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)