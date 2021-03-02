力挺台灣鳳梨，發跡自南投的手搖飲品牌「TEATOP 第一味」全台121家門市共同推廣店內鳳梨飲品「芒果鳳茶」，自三月二日起一連三天買二送一，邀請民眾一起吃台灣鳳梨挺台灣！TEATOP執行長楊國珍也發下豪語，今年要增加一倍的鳳梨原料採購量，用行動力挺台灣農業。

TEATOP第一味的鳳梨飲品「芒果鳳茶」，除了選用新鮮的在欉黃芒果與鳳梨搭配茉香綠茶之外，還全程於低溫無菌室削皮切丁，更以獨門-200度C急速冷凍技術，來完整保留鳳梨與芒果果粒的新鮮風味和營養價值，低溫配送到店後加入綠茶沖泡，讓台灣一年四季都能喝到台灣鳳梨製成的芒果鳳茶，是該品牌熱賣的明星商品。

楊國珍分析光是這項飲品，TEATOP全台上百家分店，一年就會消化三公噸的金鑽、甜蜜蜜等品種的鳳梨，如今在台灣鳳梨農外銷之路恐受阻礙下，TEATOP第一味決定要力推鳳梨飲品，鳳梨原料採購量要至少一倍成長，這第一步就是邀請民眾揪團來喝芒果鳳茶。

TEATOP全台分店三月二日起到三月四日推出買二杯鳳梨飲品「芒果鳳茶」就送一杯的活動，盼望能夠增加台灣鳳梨的國內銷量，與全民一起陪鳳梨農度過難關。

(中時 )