高麗菜盛產，造成市場價跌，農民苦哈哈！台南市議長郭信良與立委陳亭妃及不分黨派多位市議員8日宣布，為幫助菜農，議會與企業攜手購買約9萬斤的新鮮高麗菜，將從明（9）日上午9點起，同步在全市各議員服務處免費提供民眾索取，送完為止。

郭信良指出，從去年秋冬至今，因高麗菜盛產，在批發市場的交易均價跌跌不休，甚至一度跌破農委會訂定的監控價，簡直跌到谷底，菜農都欲哭無淚。最近全台的焦點都放在搶救鳳梨，但在吃爆鳳梨的同時，也要吃爆高麗菜，力挺農民。

在陳亭妃的協助下，南市議會與亞德客公司、統亞電子科技公司，合力購買約2600箱的高麗菜，免費提供市民大眾索取。郭信良說，從明天上午9點起，全台南市各議員服務處，將同步開放拿取高麗菜，每人限拿1顆，歡迎民眾一起來吃高麗菜。

郭信良強調，台灣的農民個個都是種菜高手，種出來的高麗菜香甜爽口，營養價值高，又能做出多樣化的料理，無論清炒、煮湯或醃製台式泡菜都很好吃，請民眾多多採買高麗菜，不要讓菜農血本無歸。

陳亭妃也說，鳳梨和高麗菜雖然都是食材，但大不相同，因為鳳梨還可以加工，但高麗菜農很可能因為菜賣不出去，採收反而賠更多，就乾脆不收成，讓整片田都荒廢掉，所以要拜託市民朋友，明天拿到1顆高麗菜後，到菜市場也要再買高麗菜，用行動支持菜農。

(中時 )