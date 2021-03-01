新住民子女如何在母親的原鄉文化薰陶下成長茁壯？移民署臺北市服務站邀請母親來自湖南的新住民二代子女李倚瑄，分享兒時於湖南的成長回憶，也向在場的新住民朋友分享湖南的特色及飲食習慣，臘味與辣味飄香時，總喚起思鄉情懷。

李倚瑄說「四川人不怕辣、貴州人怕不辣、湖南人辣不怕」。(移民署提供)

李倚瑄指出，湖南最著名的就是臘肉，臘肉製作主要步驟為醃製、風乾，過程工序繁複，也很費時，但是每家每戶都有自己獨特的風味，母親雖在臺灣已生活多年，年節期間也會自己製作臘肉，做為年節必備佳餚。

李倚瑄就讀大學航空服務相關科系，課餘時間也熱中參與各類公益服務活動，目前是「新住民二代親善大使團」成員。(移民署提供)

移民署臺北市服務站家庭教育課程透過「抓住春節的尾巴：手作燈籠」活動，讓在場的新住民朋友感受臺灣年味的氣氛，代表牛年的造型燈籠，也對牛年「扭轉乾坤」的新期許，現場的新住民朋友互相分享家鄉過年節的習俗，為活動增添多元文化色彩。

來自湖南的姜美香也分享在臺謀職的經驗，透過電話行銷創造客戶需求進行產品銷售，成績不錯。(移民署提供)

李倚瑄目前就讀大學航空服務相關科系，從國小四年級開始，便在母親及親友的支持下，參與伊甸基金會的各項培力活動，利用新住民子女的多元文化優勢及成長經歷，協助更多新住民的下一代增進對自身的認同感，李倚瑄在課餘時間也熱中參與各類公益服務活動，例如體驗青農生活及舉辦寒暑假營隊活動，透過積極投入公益活動，她要證明新住民二代也同樣是臺灣的小孩，也能利用自己的力量守護臺灣這片土地。

李倚瑄分享，在湖南，春節收尾家家戶戶要吃糯米湯圓，還有與家人一同觀賞燈會，也是元宵節的慶祝活動之一；李倚瑄說，湖南人嗜辣的飲食文化，笑說「四川人不怕辣、貴州人怕不辣、湖南人辣不怕」，今年春節與母親的團圓飯裡，就有一道剁椒魚，還有自製的湖南臘肉、罈子菜等，簡單的菜餚將母親的思鄉之情表露無遺。

同樣來自湖南的姜美香也分享在臺謀職的經驗，96年嫁來臺灣、104年投入就業市場，她選擇電視購物這一新行業，早上9點上班，下午6點下班，有時間照顧家庭之外，透過電話行銷創造客戶需求進行產品銷售，公司提供內部大數據優質會員名單，無須擔心客戶來源與人際關係，百分之百內勤電話開發工作，不用在外辛苦奔波，只要努力，就會有收穫。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，服務站為新住民提供的家庭教育課程，是為協助初次入境的新住民更快速融入臺灣的生活，並提供相關法律諮詢，讓新住民更能簡單清楚的了解在臺生活的權益；另移民署為提供新住民及其子女適當關懷扶助及獎勵，目前辦理「109學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」，藉此計畫激勵努力向學，同時協助減輕家庭生活負擔，達到國家人才培育目的，提醒本計畫報名期間自110年2月22日至110年3月31日止，鼓勵符合資格之新住民及其子女報名，相關詳細資訊可至內政部移民署全球資訊網「新住民照顧服務專區」查詢。

(中時新聞網)