電影《倒數第N次分手》由西班牙新銳導演喬米蓋爾卡瓦耶羅自編自導，藉由「時間循環」的世界觀，探討當代青壯年人在情感、工作所面臨的挫敗與壓力，以及生活態度。片中從朝九晚五的上班族、與父親同住的尼特族，到積極爭取升遷機會的成功主義者、自己玩得開心又自由自在的Youtuber，每個人都有對生活的不滿和困惑，他們同聚在山林小屋開派對，秉持著「人生苦短，及時行樂」的前提大玩特玩。

從唱歌跳舞到玩比手畫腳猜電影，經典電影《侏儸紀公園》、《黑色追緝令》、《野蠻遊戲》通通入題。這簡短卻趣味的橋段也成了本身便是影癡的導演喬米蓋爾送給影迷的小禮物。對於西班牙電影環境，他也直言：「我們這個世代要進入職場非常困難，而我所屬的這個新世代的導演們情況也沒好多少。能做的只有選擇等待，期盼時機好轉的那天降臨。但如果我們想要重新振作，電影就要繼續拍下去。」

對於片中演員們自然真摯的互動，導演喬米蓋爾表示，由於電影是膠捲拍攝，無法不斷重拍，演員們很多反應和脫口而出的話語都是當下自然發展而來的，「我讓演員們在表演過程中加入自己的本色，並且重新形塑劇本，這樣文字會讓角色更有共鳴、連貫性，將他們變成更真實的人物。」因此在拍攝過程中，一行人從戲裡到戲外都成了真正的朋友。

此外，本片也是少有以女性為主角的時間循環類型電影。對此，曾參與《浩劫奇蹟》和《怪物來敲門》幕後製作的喬米蓋爾表示，以女性為故事主角是很早就有的想法，「時間循環的電影很多，但是大多以男性為主角，我想我們在這方面是創新的。我相信女主角艾芭這個角色在伊莉雅德里歐深入探索、詮釋下，能將我們想傳達的訊息精準傳遞出來。」電影12日在台上映。

(中時 )