台中市政府民政局為增進與新住民族群文化交流，7日起至12月31日止，在南屯區豐樂雕塑公園新住民藝文中心，舉辦2021新住民系列「你的家鄉，與我同在」常設展，以越南、印尼、菲律賓、泰國等4國食、衣、住、行及節慶生活等作為主軸，策展期間規畫6場主題活動，歡迎民眾前往參觀。

民政局長吳世瑋說，台中市新住民人口達5萬9389人，其中以越南、印尼、菲律賓、泰國等東南亞國家的新住民居多，隨著新住民人口增加，市府除致力於規畫新住民相關照顧措施，積極增進民眾對新住民母國文化的了解與交流，舉辦多場認識新住民文化、節慶主軸的常設展，讓新住民把台中當作自己的家鄉。

吳世瑋指出，今年常設展以越南、印尼、菲律賓、泰國的代表性動物刻劃4國文化特性，展期中並安排手作無國界DIY趣味童玩、家鄉味特色佳餚分享、包粽食節、跟著新住民學熱舞、融繪貫通畫出家鄉特色及無國界故事屋等6場主題活動，非常適合親子同遊，帶回美好回憶。

民政局說明，新住民藝文中心開放時間為週二至週日（週一及國定假日休館）上午8時至12時、下午1時至5時，常設展期間參加遊戲互動，還可打卡收集限量酷卡套組或是精美L夾，活動相關資訊可至「臺中市新住民藝文中心」官網（https：／／taichung2021withyou.com／）查詢。

今日開展宣傳會，包括市議員朱暖英、劉士州、台中市新住民事務委員會委員陳俗蓉、林麗蟬、台中市選舉委員會副總幹事賴鎮安等人皆到場共襄盛舉，市議員張耀中派代表致意。會中除有影片觀賞、越南手作美食等，也有志工導覽及各國小點心的小型茶點會，場面熱鬧、有趣。

(中時 )