周思潔今晚在台北Legacy舉辦音樂會。（萊格悠提供）

周思潔今晚在台北Legacy舉辦音樂會。（萊格悠提供）

周思潔因疫情延宕一年，7日舉辦「傻傻的花。有夢就去追」音樂會，為了這場睽違歌壇25年的大型音樂會，周思潔斥資200多萬再戰舞台，今身穿金色盔甲流蘇裝氣勢登場，率舞群唱跳〈高貴氣〉，重現秀場風華，更大秀M字腿，挑戰蔡依林的〈怪美的〉，年過60歲的她臉不紅氣不喘，令全場為之瘋狂。

周思潔今挑戰中日台三聲帶歌曲，演繹已逝天后梅豔芳及鄧麗君的經典曲目，並獻唱〈博多夜船〉，展現日語功力；她斜槓YouTuber並重拾演唱事業，開心表示自己10歲時第一志向當「歌手」，第二志向是「老師」，如今兩者都已解鎖，鼓勵粉絲有夢就要追。

她為開唱節食健身，狂瘦11公斤，受訪時聊起登台心情，周思潔笑回：「醜媳婦總要見公婆，若緊張就什麼都不用做。」對於大手筆打造演唱會，她直言即便觀眾滿座，票房收入光付舞群或兩次練團的費用都不夠，「我就是把Legacy當小巨蛋在做」，透露之後每年至少辦一場演出。周思潔的90歲母親今晚盛裝出席，藝人朋友胡錦、顧安生賢伉儷、朱延平導演，鄭智化、李如麟、包翠英、、范可欽及小亮哥夫婦等人也買票欣賞。

(中時 )