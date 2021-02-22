愛奇藝、八大、衛視中文台《她們創業的那些鳥事》昨（21日）播出第5、6集，開播第三週收視再刷新紀錄，愛奇藝台灣站累計點擊高達752.2萬次。尤其，第6集有線電視收視率攀升到0.86，分眾族群25-49歲女性觀眾更直衝1.56創新高，並再度稱霸週日有線電視華語劇冠軍寶座。該劇播出後，簡嫚書飾演「林美季」，一路緊身窄裙花枝招展，看似花瓶卻常是救火員化解危機，人物個性討喜，好感度意外吸粉。

簡嫚書劇中經常安撫、搞定所有人事物，唯獨邱澤飾演的「鄭義男」卻對她無感，接二連三被打槍拒絕，簡嫚書在個人社群上忍不住替自己的角色哀怨抱屈：「全世界就鄭義男不愛美季呀奇怪！」網友在討論串一面倒為她加油，甚至還給她新封號「小太陽」！

邱澤、簡嫚書。（八大戲劇台提供）

昨天收視最高點為1.0，將近16萬的人盯著邱澤如何對陳意涵說出傷人的對白。這段劇情敘說邱澤向陳意涵道出，他幫她男友柯有倫保管手機，所有簡訊都是他發出去的，陳意涵捧在手上的愛心項鍊，也是他去挑的，直接戳破男友的虛情假意。邱澤讓自己死了心的台詞，也看得不少網友心疼，頻頻安慰留言「早說晚說都是傷」、「寧可早點痛」。

宥勝帥氣背陳意涵下山。（八大戲劇台提供）

此外，昨天劇集中首度出場的宥勝，扮演渡假村老闆的兒子，因陳意涵負氣離開在山路間不慎腳傷，宥勝毫不在意兩人先前的爭吵，帥性地揹著她下山。網友在LIVE文討論中，看到女主角的性情轉變，留言「一萬次的感動不及一次的心動啊」，直接點破「全世界最靠譜的學弟」邱澤被GG出局。

(中時 )