屏東市勝利星村又一家獨立書店「愛讀繪本屋」開幕，以繪本推廣和親職教育為營運理念，希望展現繪本的神奇魔力。（潘建志攝）

可說是全國獨立書店密度最高的屏東市勝利星村，又有一家書店「愛讀繪本屋」開幕，以繪本為主題，推廣親職教育為營運理念，在書店內可輕鬆自在，或坐或臥閱讀繪本，主人許惠閔希望更多人能親近繪本，認識繪本的神奇魔力。

網路時代愈來愈少人看書，加上電子書普及與社群媒體改變閱讀習慣，實體書店營運愈來愈不容易。不過屏東勝利星村不畏大環境的影響與困難，獨立書店一家家開幕，至今已經有6家，密度相當高。

從事教育及閱讀推廣多年的許惠閔，1999年參加屏東縣愛鄉協會彩虹魚故事媽媽接觸繪本後，便深深愛上。她說繪本結合文學與美學，帶著純真及神祕，不只屬於孩子也屬於大人，尤其親子共讀過程，對心靈及情感交流很有助益。

像1945年出版的《胡蘿蔔種子》，已有77年歷史，卻歷久不衰，作者透過小男孩種胡蘿蔔的過程，提醒讀者不要因外界質疑，喪失信心或懷疑自己。他說繪本創作以圖畫為主，搭配少量文字，適合任何年齡層讀者，尤其大人因為有生命閱歷，更能體會繪本的意涵。

不過之前幾乎沒有在地繪本，許惠閔近年來在多個學校或社區鼓勵創作在地繪本，像勝利星村的《屋頂上的秘密》、德榮社區的《入厝無請人》、德協社區的《畫我德成迎鬧熱》，讓屏東人更認識自己的鄉土，也讓外地人知道屏東的故事。

他說，在外人眼中開書店可能很傻，不過這是他20多年來的夢想，很開心夢想能成真。未來希望書店能成為推廣繪本創作、親子共讀及跨齡活動的平台，推動屏東在地繪本，溫暖屏東鄉土。

(中時 )