鞏固會員經濟，eslite hotel誠品行旅3日宣布，再度攜手誠品事業體推出「發票換現金」住房優惠活動，即日起至6月底，誠品人持全台誠品書店、商場、線上及飯店發票，住房可享最高半價折抵，每日限量20房，目標是將住房率衝上5成。

開幕屆滿六年的eslite hotel誠品行旅，去年首開飯店業先例，啟動「解悶逛誠品－發票變現金」優惠，吸引藝文愛好者入住，引領一波以發票折抵住房費用的風潮；今年疫情、邊境管制都未解，eslite hotel誠品行旅再推「票亮逛誠品！發票狂享住房半價」活動，希望將藝文消費轉化為旅遊回饋，吸引國人入住。

eslite hotel誠品行旅每間客房皆有戶外陽台，一覽信義區景致，也可瀏覽大廳書坊The Lounge 5,000冊大型書牆，翻閱美術、建築、設計、文學或異國食譜，步行廊道，觸目可及台灣30年代以降的攝影作品，而踏出飯店即是環抱自然綠意的松山文創園區，可以在生態池畔散步或漫行於松菸建築群，享受城市叢林難得寧靜。

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