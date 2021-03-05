迎接三八國際婦女節，各大電子商務平台紛紛啟動相關活動，要在女力覺醒的時代，搶攻女性消費者的荷包。最近正好想入手小家電、美妝小物嗎？把握這一波好時機！

【PChome 24h購物WOWMAN DAY購物節全場下殺21折起】

PChome 24h購物公布2020年全站18~24歲年輕客群年成長近30%，顯見布局異業結盟及行動端策略帶動年輕客群比例持續增加。迎接三八國際婦女節，PChome 24h購物啟動「WOWMAN DAY」購物節活動，全場下殺21折起，主打家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等品類，祭出美妝指定區滿額登記抽Dyson造型器、家電全館最高回饋10% P幣、摩洛哥優油狂降52折、FUJI摩享時光按摩椅下殺58折等優惠折扣。

PChome 24h購物「WOWMAN DAY」全場下殺21折起，推出跨界合作及獨創迷你手指面膜，搶攻年輕電商市場。（PChome 24h購物提供／黃慧雯台北傳真）

【露天拍賣推出寵愛女神季-全民瘋搶折上折 免運尬彩票】

38婦女節為每年重要的女神購物月，網路家庭旗下C2C網路交易平台-露天拍賣即日起推出「寵愛女神季-全民瘋搶折上折 免運尬彩票」限定活動，主打人人都『天天指定金額享超商免運』以及『送5000張彩票』外，3月8日再推女神節寵愛限定折扣日，人人享無敵折扣碼、整點加碼搶$60元購物金、Pi錢包加碼8%回饋等眾多好康。彩票與折扣碼皆可搭配免運券使用，千萬件商品享最低折扣優惠，且露天拍賣特別推出女神秘笈專區，推薦消費者時下CP最高的保養美妝、運動健身商品等，讓女性朋友都可以在好好寵愛自己一番。

露天拍賣寵愛女神季限定「免運尬彩票」天天免運，再送彩票五千張，3.8無敵折扣碼輸入即折抵，整點加碼購物金。（露天拍賣提供／黃慧雯台北傳真）

【momo購物網38女王節消費滿額有機會帶回高島貴族按摩椅】

momo公布《新時代女性消費報告》，根據站上30至40歲女性會員2020年消費對比2015年來透析近年「她經濟」消費樣態，發現女力成為家電市場銷售新生力軍，「大型家電」榮登女性「花最多錢」品類；涮嘴「休閒零食」誘惑大，獲女性「買最多量」品類冠軍；而愛美是女生的天性，「臉部保養」為「最多人買」品類。女性消費實力持續壯大，2020年平均客單價更已達約2萬元，實為網購不容忽視的消費勢力！

看準VOGUE為備受女性推崇的「時尚聖經」，momo與之聯名推出限量手提袋、口金包，3/8至3/12指定日期消費累積滿萬即可用1元銅板價加購入手。同時於3/8婦女節當日強打限定三大好康，包含累積消費滿2,388元登記即享「下單抽TAKASIMA按摩椅」抽獎資格，以及「滿額瓜分百萬獎金」最高有機會一人獨享3.8萬紅利金，超商夥伴也來助陣「5,000杯7-11精品美式大方送」，凡累積消費滿2,000即可登記領。場場掀起會員熱絡參與的「紅包整點搶」同樣不缺席，3/8至3/12每日12時段搶momo幣。

momo 38女王節回饋再升級，精選眾多商品優惠3.8折起，同步公布《新時代女性消費報告》，透析近年「她經濟」消費樣態。（momo購物網提供／黃慧雯台北傳真）

【Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城樂推「寵愛女神節」】

Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城盤點平台整體消費趨勢，發現女性佔比高達6成，願意花錢犒賞、懂得寵愛自己的女性攀升，促動「精品」與「美妝保養」成為業績成長動能最強勁的兩大品類。鎖定「她經濟」，Yahoo奇摩購物中心即日起至3/8止推出「38寵愛女神節」全站下殺3.8折起，時尚與民生用品單日滿3,000元送300購物金，3C家電單日滿15,000元送1,000購物金，平台更首次推出「1元清空購物車」，天天抽出幸運得主1元帶走該筆訂單所有商品，3/2-3/22超商取貨筆筆加碼抽iPhone 11，2/26-3/1刷Yahoo聯名卡再享最高22%回饋！Yahoo奇摩超級商城則於3/4-3/12集結10大品牌、超過50間商店祭出「38女王節」，推出超低價限量美妝保養38元起，指定商店跨店滿1,600元現折250元，女神寵愛自己不手軟也能省荷包！

Yahoo奇摩購物中心鎖定「她經濟」，推出「38寵愛女神節」全站下殺3.8折起。（Verizon Media提供／黃慧雯台北傳真）

【蝦皮購物「3.3女神節」品牌商品３元起、iPhone12下殺13,333元 】

迎接國際婦女節，蝦皮購物瞄準女性消費力打造「3.3女神節」！集結女性消費者心中各式夢幻商品下殺5折起，更攜手飛利浦、Acer等各大品牌官方旗艦店豪送9折神券，搭配3C/家電商城89折券最高可折抵6,000元！而為了回應眾多消費者對於免運券的殷殷期盼，蝦皮購物也特別加碼於3.3女神節當天發放3張全站299元免運券，人人都有不用搶！

此外，蝦皮購物也首度釋出最強選購指南「蝦選榜」，綜合站上銷售數據、用戶偏好及節慶主題為挑選依據，月月推出「品牌榜單」，做為幫助消費者快速掌握精選優惠的參考指南，蝦皮購物本月特別精選8大深受女性消費者喜愛的品牌(巴黎萊雅、理膚寶水、Dyson、Adidas等)，推出不可不搶的超殺優惠，期望能藉由提供明確選購標的，讓女性消費者買得輕鬆又划算！

蝦皮購物歡慶38婦女節！巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日下殺1折起，Nature Republic 獨家進駐、精選17家正韓美妝夯品8折起。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

【創業家集團 3.8女王節百樣女性專屬商品全方位寵愛她】

為搶攻上半年第一檔「她經濟」的龐大消費實力，創業家兄弟(8477)旗下電商平台生活市集及松果購物即日起推出「3.8女王節」；創業家兄弟綜觀去年站上消費分析發現，超過70%的女性消費者熱購美顏保健及美體健身兩大類別；看好女性購物節的消費買氣，生活市集及松果購物從美妝保養、流行時尚、生活居家，蒐羅上百品具競爭力的價格的女性專屬商品，以全方位寵愛「她」。 根據生活市集從下單量分析發現，大多女性客群的最大特色是會挑選對自己內外在有益的商品，優先考慮口碑、品牌等要素，並願意給予喜愛的商品更多預算，進一步帶動如維持外表的品牌美妝保養品、及能輔助體態健康的商品銷量顯著成長。首周推出有小黑瓶之稱的「蘭蔻超未來肌因賦活露」、及風靡社群的「Sports Cushion體態骨盆枕」以具有競爭力的價格搶市。生活市集也推出「你下單我買單」超狂優惠：消費者於3/3-3/31期間完成訂單，並至活動頁登記，有機會回饋整筆訂單等值之集集點，本活動登記不限次數，買越多中獎機率越高，最高有機會一次獲得10,000集集點！「3.8女王節」活動期間也加碼攜手14間銀行推出刷卡優惠，其中刷指定銀行信用卡最高可享15%回饋。3/7-3/9於全站下單不限金額，並完成登記，每筆可獲得「3.8%集集點」，集集點一點抵一元，最高可折抵至商品全額。

生活市集-商品照片蘭蔻 LANCOME 超未來肌因賦活露（左）、松果購物-商品照片：雅詩蘭黛 特潤超導修護露。（創業家集團 提供／黃慧雯台北傳真）

【現金回饋網ShopBack 歐美時尚精品最高25%現金回饋無上限】

搭上婦女節，海外精品電商、時尚選品網站紛紛推出下殺折扣，台灣電商業者也有超殺優惠，但不管怎麼買，只要透過現金回饋網ShopBack到全球400多家電商消費直送到家，3月8日當天還有6小時快閃加碼最高18%，風靡歐美的瑜珈精品品牌lululemon全日加碼25%(原3.5%)現金回饋等，完成APP指定任務還能額外再享最高8,560元獎勵金！春暖花開之際，想要添購新行頭國內趴趴走，現在就快到ShopBack賺回饋！

38女王節促銷加碼多 電商女力私人購物清單在這裡 。（ShopBack 提供／黃慧雯台北傳真）

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