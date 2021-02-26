滿州鄉民謠協進會繼將滿州民謠館、改造成全台首座聲音博物館後，今年又推出有關在地傳唱民謠女性故事的有聲繪本《朵朵的禮物》，並送給鄉內小學生當開學禮物，創新又有趣的傳承方式，深受大小朋友喜愛，無不大讚「好看又好聽」！

滿州鄉民謠協進會指出，有聲書繪本《朵朵的禮物》講述擁有灰白頭髮的女孩「菲菲」，與她的兔子玩偶「朵朵」，去尋找耳朵和歌聲的故事，是改編自滿州在地傳唱民謠女性的故事與滿州民謠，也是特別邀請插畫家楊雅儒與音樂人黃可樵共同創作。

插畫家楊雅儒是南漂創作者，住在恆春3年多，在認識民謠後不斷創作，從他個人經營的臉書粉絲頁「鉛筆的里程數」中，可看到許多與在地耆老共創的故事。他開心道，《朵朵的禮物》是所有人都會喜歡的繪本，因為每個人都可以從這裡面找到自己的影子。

音樂工作者黃可樵則提稱，他為了將滿州自然元素真實表現，走過白砂和滿州等地方，採錄風聲和自然聲音，期待大家聽完有聲書也像是完成一趟美妙的旅程。

協進會為推廣滿州民謠、深耕教育，特別送《朵朵的禮物》給鄉內3所國小的小六生，而拿到繪本的學生都不僅開心開學有新書，更對民謠重新編曲的音樂繪本大讚「好看又好好聽」。

滿州國小校長李美秀看完繪本後也大讚，他說，過去民謠傳唱的教學多由阿嬤進入學校教授孩童，但因世代與生活經驗的不同，孩童很難快速學習，而這繪本試圖打破各種框架，用貼近孩童的口吻與音樂走進他們的學習中，相信學生會有不同的收穫。

(中時 )