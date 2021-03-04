說故事是吸引小朋友親近圖書館的一種方式，屏東縣立圖書館總館為了推廣兒童閱讀，針對幼齡兒童需求引進10台AI機器人「凱比」，具有教育陪伴、互動說故事、遊戲等多功能，加入兒童閱讀服務行列，希望吸引小朋友注意力，增加閱讀樂趣。

凱比除了有說故事等能力外，還會有如川劇般的變臉功能，能依照對象不同改變角色。總圖預計3月至7月每周六下午3時在一樓兒童閱覽區，讓凱比為小朋友說故事，本周六（6日）為第一場，自由入場，歡迎家長帶著10歲以下的小朋友參加。

縣府文化處說，未來也將安排機器人「下鄉」，到各鄉鎮圖書館巡迴說故事，讓全縣小朋友都能和凱比互動；並以機器人內建功能，設計不同的學習活動，包括英文繪本說故事、童趣小學堂、親子樂時光等40場以上活動，免費參加，讓閱讀習慣從小培養。

文化處說，為了打造總圖為全齡化、多元化的閱讀、學習空間，每年編列經費充實藏書，並規畫符合各年齡層的閱讀推廣活動。目前館藏童書近2萬6000冊，近期除了新增200冊英文繪本上架，今年也預計採購大量兒童新書，讓小朋友能更愛讀書。

(中時 )