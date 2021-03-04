台灣工具機暨零組件公會4日理監事會決議，2022年228檔期移師台北舉辦國際工具機展。由於台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦兩年一度台北國際工具機展實體展，原訂3月15日登場，基於疫情而延後舉辦，機械公會屬意明年2月21日舉行，兩工具機展期相近，恐怕出現搶參展廠商及買主。

工具機公會理事長許文憲指出，工具機公會去年因防疫而取消兩年一度在台中高鐵烏日站旁舉辦國際工具機展，隨著烏日展覽館去年底拆掉，台中水湳展覽館迄今尚未完工，缺乏展出展地。他向時任國貿局長的經濟部次長陳正祺反應此事，陳正祺建議工具機公會北上舉辦國際工具機展。

許文憲表示，機械公會與貿協決定今年三月台北國際工具機展延後舉行前，他已告知行政院副院長沈榮津、貿協董事長黃志芳，工具機公會計畫2022年2、3月在台北南港展覽館舉辦國際工具機展，獲得貿協提供228、清明節兩檔期。工具機公會4日理事會決議，2022年228檔期舉辦兩年一度台北國際工具機展。

貿協夾在機械公會及工具機公會都想在南港展覽館舉辦台北國際工具機展，十分為難。今日發聲明表示，貿協與機械公會主辦「台北國際工具機展（TIMTOS）」與台灣工具機暨零組件公會主辦「台灣國際工具機展（TMTS）」均為台灣重要工具機展。以往TIMTOS在台北西元奇數年3月辦理；TMTS是西元偶數年11月在台中辦理。受疫情影響，兩展檔期均將延至2022年辦理，惟據外貿協會展覽場地租用實施規範：明（2022）年展覽檔期申請案尚須經過審查委員會審查後才能確定公布，迄今該審查會尚未舉行，爰上述兩項展覽日期尚未定案。

(工商 )