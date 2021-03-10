由於大陸半導體設備投資大成長，訂單暴增，帶動日本2月工具機訂單額19個月來首度突破千億日元大關、創近2年來最高。

日本工具機工業會 (JMTBA)3月9日公佈統計數據指出，由於來自大陸的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本工具機整體訂單金額較去年同月大增 36.7% 至1055.53億日元，連續第4個月呈現增長，創3年來 (2018年2月以來)最大成長幅度，月訂單額為19個月來 (2019年7月以來)首度突破1000億日元大關、創近2年來 (2019年5月以來)新高。

2月份日本工具機內銷訂單額較去年同月萎縮4.8%至304.62 億日元，連續第27個月陷入萎縮；外貿訂單額暴增66.0% 至750.91億日元，連續第4個月呈現增長、增幅連續第4個月達20%以上水準，月訂單額為23個月來 (2019年3月以來)首度突破700億日元。

JMTBA表示，「除大陸之外，歐洲、北美訂單也呈現某種程度的好轉」。某家工具機大廠表示，「在大陸等亞洲地區、半導體業界的設備投資活絡」。

根據JMTBA公佈的歷史資料顯示，2021年1月份日本來自大陸的工具機訂單額較去年同月暴增1.4倍，至257.05億日元，連續第8個月呈現成長；銷往北美的工具機訂單額萎22.5%至140.85億日元、連續第2個月陷入萎縮；銷往歐洲的訂單額萎縮12.9%至107.76億日元。

半導體材料加工工藝及裝備研發都需要依賴數控工具機，而日本的工具機技術在全世界範圍都處於領先地位。在多晶矽、單晶矽電池片的切割加工、半導體晶圓劃切加工以及大尺寸矽片超精密磨削等方面都需要依賴日本的數控工具機技術。

(中時新聞網)