在日新月異之3C數位時代，「喝玲瓏、賣雜細」5、6年級生小時常見的童玩、漫畫，卻逐漸被遺忘，為回憶舊時代童玩，台中北區太平國小校園內近來展示「古早童玩」，包括，彈珠台、玲瓏鼓、布袋戲等，都是學童DIY作品，動動手、拒當低頭族，藉由成果展，彷彿搭乘時光機，懷舊童年憶。

太平國小教務處指出，校內文化走廊一一展示，學生寒假作業「古早童玩」DIY作品，展示前有宣傳期，學童透過課間廣播，推薦自己的作品，希望透過宣傳，吸引更多學生目光，讓學生在欣賞童玩後，將寶貴的1票投給心目中最佳的作品。

太平國小指出，配合閩南語課本中介紹童玩，讓學生都能用閩南語唸出展示的童玩，還要能造句，不但具體、更有真實感；四年級學生洪于馨介紹的古早童玩「彈珠台」，現場大家爭先搶著玩，連老師也愛不釋手，很有成就感。

二年級學生許睿音，用閩南語介紹「玲瓏鼓」，表示家裡的阿公、阿媽玩起來回憶兒時很有趣，希望贏得人氣獎。製作者讓參觀者親手操作各式各樣的古早童玩，享受樂趣。其中五年級學生謝芝芸的作品「神奇兩面童玩」，因為是「1體2面」，製作耗時且鎖螺絲難度高，相當不容易。

太平國小校長余益興表示，寓教於樂的台灣母語日活動結合寒假作業「古早童玩」展，讓學生們DIY並操作，除認識阿公阿嬤的兒時童玩，並探索童玩的智慧與科學原理，感受、分享童玩創作的樂趣，留下難忘的回憶。

(中時 )