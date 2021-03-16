新竹市兒童節系列活動，本周起開跑，20日晚先有《舞鈴劇場》在大湳雅公園演出。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市兒童節系列活動，本周起開跑！新竹市政府舉辦的「兒童藝術節」將在清明連假強勢回歸，而自本周末起將提前暖身，周周有活動，20日晚先有《舞鈴劇場》在大湳雅公園演出、27日在孔廟廣場則有《FOCA福爾摩沙馬戲團》表演。

市長林智堅表示，年初疫情嚴峻，為國人健康優先，各項活動均停止辦理，在春天來臨之際，國內疫情亦逐漸趨緩，今年春天特地籌辦系列親子藝文活動，讓爸媽們可以帶孩子出門走走，參與戶外藝文互動演出。

文化局指出，疫情已趨緩，市府決定重新舉辦兒童藝術節，除了在左岸設置大型遊具，也規畫市區古蹟間的光雕展演，市府正在緊鑼密鼓的籌備，並積極研議防疫措施及現場維安規畫，要讓民眾能放心出門、安心賞玩。

3月20日及27日兩個周末晚間，將先辦理兩場親子藝文活動為兒藝節暖身。20日晚上7點在大湳雅公園有《舞鈴劇場》結合古老童玩扯鈴與舞台美學，演出獨一無二的扯鈴表演。

此次劇作《生命之光》，以大地之母創造的阿米巴（Amoeba）發想，從阿米巴最純真原始的初心，看見生命之美，更運用扯鈴、歌唱、雜技、舞蹈、擊鼓、多媒體等，打造虛實交錯的夢境舞台，精采絕倫。

27日晚上7點在孔廟廣場則邀請擅長融合現代馬戲及街頭藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，演出劇作《馬戲派對》，此劇描述美國娛樂巨擘費尼爾斯·巴納姆（P. T. Barnum）傳奇的一生。

市府表示，27日在新竹左岸也加碼舉辦「運動日」，除了有舞台表演、野餐休憩區，還有pushbike、滑板妞妞船等遊戲關卡，等爸媽們帶孩子來闖關。

此外，城銷處也會在兒藝節過後，於周末舉辦17公里自行車吹吹風活動，邀請親子沿岸一次玩遍紅樹林、賞蟹步道、那魯灣公園、豎琴橋、南港賞鳥區。活動詳情可至新竹市政府及新竹市文化局網站瀏覽。

(中時 )