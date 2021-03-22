110年全中運以「雲林上場，精采飛揚」為主旨，開幕典禮將於4月17日下午在雲林縣縣立斗南田徑場舉行，緊接著晚間8點就是眾所矚目的選手之夜，雲林縣政府繼公布首波卡司為女神謝金燕，今日加碼宣告大咖男神來臨，就是被譽為「流行製造機」的天王周湯豪！預告要用毫無冷場內容炸翻這個舞台。

周湯豪近年事業各方面大爆發，成為各大音樂活動熱門指定首選，連續兩年獲邀出席全中運演出，他興奮直呼：「非常榮幸！」他去年與今年春節年後的首度表演，開工都是獻給全中運的選手們，讓他對於演出相當期待。

回憶學生時期，周湯豪從小運動細胞就非常好，唸書時運動強項是曲棍球，還入選學校代表隊、受訓參加比賽奪下好成績；他目前一週約運動3次，透過健身菜單增強體態，希望自己可以精實一些，近來身體狀況良好一切沒問題。

難得有機會到雲林，他笑說，每到一個新的地方，就期待能大快朵頤當地美食，自己事前會先上網做好功課，呼籲粉絲們推薦在地口袋名單、道地小吃給他。他也透露，表演歌單選擇會以酷、炫、正面為主，用歌曲來激勵打氣台下選手們，透過組曲、Live演出傳遞運動熱血般精神，預祝大家都能超越自我、順利奪下好成績！至於粉絲敲碗新作，他今年會努力創作，希望推出更好的作品、音樂給大家。

(中時 )