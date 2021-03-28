周湯豪大手筆包下國際級酒店空中花園，舉行「祝你好命」春酒。（環球音樂提供）

周湯豪日前舉辦「祝你好命WISH YOU A GOOD LIFE」創意整合行銷春酒，大手筆包下國際級酒店空中花園，邀請百位合作團隊、廠商和媒體同樂。他第一次辦春酒，不但事先親自場勘、企劃節目流程，還帶來精彩的DJ秀開場，身穿帥氣西裝的他幽默自嘲：「我是餐廳服務生。」媽媽比莉則化身頭號粉絲熱舞同歡，瞬間炒熱氣氛。

周湯豪很有自我主張，過去除了歌手身份，也一直有操作自己的作品，從音樂、企劃、包裝設計到MV製作、整體規劃、甚至到營銷、創造話題等，他都自己一條龍作業完成。去年適逢他出道10周年，卻遇上新冠肺炎疫情，他深思「我還可以做些什麼」，決定把自己多年來累積的軟實力，以「祝你好命」為平台，將過去學到的經驗，包括影像視覺、造型創意等美學概念，以跨界合作的方式，與更多朋友分享。他為同門師妹艾薇執導〈甘蔗掰掰〉MV、以及和YouTube、保時捷合作全新型態的「YouTube Music Night」等作品，都創下好口碑。。

他說，這幾年都在練功，「WISH YOU A GOOD LIFE的DNA就是家人和朋友一起做酷的事、一起分享，我們相信美是一種專業，不需要解釋太多。」身為創辦人的他，目前正在籌組團隊，「我算是藝術總監，也希望找到能在商業部分協助我處理相關事務的總經理或CEO。」至於老媽比莉擔任什麼職務？他笑說，「她負責叫我不要亂花錢！」

他鼓勵比莉復出拍戲，但不打算幫她打造新作，「姐太有風格，不用我操作，她就已經超前衛。」談自己2021年的計畫，他語帶保留：「會有好消息跟大家說！」被追問是哪方面的好消息？他爆笑：「大家不要想歪！反正下半年就會知道。」據悉他已經推掉兩部戲，近來除了健身有成，也正積極籌備新作品，即將有發片計劃。

周湯豪包下國際級飯店空中花園，邀請百位各界賓客參與春酒。（環球音樂提供）

周湯豪和比莉母子相偕出席，老媽聽說新創事業只叫他別亂花錢。（環球音樂提供）

(中時 )