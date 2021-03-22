華航747-400客機最後一趟載客飛行任務，已在3月20日的空中女王Farewell Party「后翼起飛」微旅行活動中順利完成，為了滿足向隅粉絲及回饋華航會員，華航驚喜規劃「Farewell My Queen 747女王想見你」的加碼地面活動，自今（22）日12:00起開放華夏會員於華航官網登錄抽獎，將邀請100位幸運會員免費參加華航747-400客機的歡送盛典。

華航「Farewell My Queen 747女王想見你」地面歡送活動，粉絲將可登上飛機，近距離重溫與747-400的美好時光，還能獲得747限量版棒球帽、747設計款牛仔帆布包及747特製尾翼鑰匙圈等專屬紀念禮品，還有機會抽中一台屬於自己的747模型回家珍藏。每位會員並將參與747粉絲排字應援大合照，一同見證全台最後的747機隊從中華航空畢業。

活動現場也將安排專業攝影師，為每位參加民眾紀錄活動畫面，留下與華航747-400的珍貴合影，並可立即列印照片帶回家珍藏；重頭戲是開放粉絲在機腹簽名留念，讓祝福深刻在女王心底。向空中女王致意的最終場活動錯過不再，喜愛空中女王的粉絲們千萬要把握機會。

「Farewell My Queen 747女王想見你」活動自3月22日12:00起至3月28日23:59止，於華航官網開放登錄，只要登入華夏會員資料，確認個人資訊正確後即登錄成功，也歡迎旅客即刻加入華夏會員參加抽獎。活動詳情請見華航活動網站：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/promotion/current-offer/Farewell747。華航官方社群也將同場加映「女王想見你見證團」粉絲抽獎活動，相關活動辦法請關注華航Facebook及IG粉絲專頁。

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