疫情影響國人無法出國，許多遊客湧進苗栗體驗深度旅遊，苗栗縣政府也整合各鄉鎮市觀光資源加強行銷，尤其冬季推廣泰安泡湯已逐漸打響知名度。因應交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」票選活動，縣府賣力拉票，加碼超過10萬元、共60張住宿及泡湯券，希望泰安溫泉能奪下大獎，把榮耀留在苗栗。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，泰安溫泉約1908年被當地斯瓦細格部落頭目發現，隨後在1910年日本警察來作療養所，也就是現在的警光山莊，迄今泰安溫泉區已有超過百年歷史，榮獲交通部觀光局全台「10大好湯」殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號，每到溫泉季吸引無數遊客造訪。

泰安溫泉觀光發展協會理事長劉興政也指出，冬季過後仍有許多人到泰安享受泡湯樂趣，今年泡湯情況比去年還更好，溫泉區湧入全台各地遊客。

今年交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」票選活動，縣府希望爭取最高殊榮，讓泰安溫泉區拿下中部、全國第一美譽，鼓勵民眾投票，將票集中給泰安溫泉，並與泰安溫泉區觀光發展協會合作，加碼投票抽獎好禮。劉興政說明，虎山溫泉會館、湯悅溫泉會館、湯唯溫泉渡假會館、錦水溫泉飯店及騰龍山莊等多家溫泉業者，加碼價值超過10萬元、共60張的住宿及泡湯券，希望吸引遊客到泰安泡湯放鬆身心靈。

文觀局表示，台灣好湯金泉獎票選活動，即日起至3月底開放網路票選，投票即可有機會獲得iPhone12手機、住宿券及泡湯券等大獎，苗栗加碼60張住宿及泡湯券，呼籲大家每人每天投7票、唯一投給「泰安溫泉區」，活動資訊可洽詢Facebook粉絲專頁「苗栗玩透透」。

(中時 )