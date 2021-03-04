宥勝在《她們創業的那些鳥事》飾演度假村小開，和飾演設計師的陳意涵譜出戀曲，兩人在山林中共患難，感情進展更快，陳意涵對宥勝大喊「我要嫁給你」，對於如此直球求婚，個性內斂的宥勝不捨喊「這是我聽過最傻的求婚宣言」，讓人看的揪心。對於劇中陳意涵多段感情多舛，宥勝也自信笑說「在戲裡，我絕對是夏芷（陳意涵飾演）最愛的男人！」

宥勝戲裡看不慣不自然事物，跟戲外喜愛大自然的他個性不謀而合。去年宥勝拍攝YouTube頻道「宥勝去哪兒」時，一家四口以露營車生活，當時他正好也在拍《鳥事》，劇組多在南投仁愛鄉取景，讓他賞盡不少美景，宥勝笑說「常常都覺得應該可以把露營車開進來，真的很像每天都在拍茶飲廣告！」

劇組未也特地找了廢棄飯店，重整成劇中美輪美奐的「綠天渡假村」，連菜單、房型價目表以及名片等小細節都不放過，讓宥勝深感「自己好像真的度假村主人」。不過為了進入茶園與渡假村場景拍戲，宥勝每天從台中早起前往南投，來回至少3小時以上，下車後還需步行崎嶇的山路才能抵達，不僅演員、扛著攝影器材進山區拍攝的劇組人員也很辛苦。

宥勝劇中救出受困山林的陳意涵，兩人因而萌生愛苗。（喜鵲娛樂提供）

《她們創業的那些鳥事》在南投仁愛鄉取景，宥勝開心在茶園拍照留念。（喜鵲娛樂提供）

宥勝開心在大自然中拍戲。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )