結婚乃人生中最重要的關卡，不論男女都會全力打扮，展現自己最美的一面，在眾人祝福下完成終身大事。一名辣媽結婚生子後，兩個孩子吵著要看婚禮照，沒想到她拿出來後，女兒一句話讓她崩潰，只好上網抱怨。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示兒子跟女兒2個小鬼吵著要看她的婚禮照，她把照片拿出來後，兒子用堅定的語氣，不斷稱讚老爸好帥。接著她問女兒「那馬麻呢？」，並將照片放大給女兒看，女兒也立刻回「哇！好美好漂亮」。

女兒看到媽媽婚紗照後，先是稱讚，接著吐一句「那妳現在怎麼了」，讓原PO當場崩潰。(圖／爆怨公社)

未料女兒語音未落，馬上吐出下一句：「那妳現在怎麼了？」，讓原PO當場傻眼崩潰，不知該回什麼，只好到社團大吐苦水「不都說女兒很貼心嗎？覺得她根本被派來磨練我的⋯」。

網友看到後笑翻：「妳只能安慰自己這是親生的」、「原來我家女兒不是特例」、「小孩說的話就是 不加味精」、「她是爸爸的合法小三啊、時不時的打擊妳是合理的」、「所以原PO現在到底怎麼了，求解XD」、「有被清蒸還是紅燒嗎」、「對不起我嘴角上揚了」、「怎麼了妳倒是說說看呀」、「妳要回『都是被你們糟蹋的』」。

(中時新聞網)