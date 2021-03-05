福原愛與江宏傑傳出4年婚姻觸礁，讓外界對這段王子與公主的愛情故事大感震驚，對此，網紅廣告小妹也反思多年的婚姻，透露和老公結婚多年來的相處之道，卻吐露出無奈心境：「婚姻裡沒有王子，只有煩人的老公」，立刻引起網友議論。

廣告小妹表示上週被老公氣瘋，所幸在朋友圈裡發起休夫公投，沒想到卻沒有朋友力挺她，還紛紛道出老公優點：「妳玩手遊惹他生氣是妳不對」、「他把妳的照片隨身帶，這年頭這樣的男人不多了」等，也回憶起對拍婚紗照無感的她，當年是被老公抓去拍，原本以為只會在婚禮當天用，未料卻被老公強迫要求帶回紐約，甚至希望能掛在主臥室的床正上方，讓她氣到直呼：「那是我爹娘那年代才在做的事情」。

沒想到夫妻倆就因為此事爭論多年，有次老公竟脫口說出：「等買了下一間房，他要把婚紗照掛在大門入口處正中央，就像中正紀念堂那樣」，光這點芝麻小事，就讓廣告小妹心煩不已，無奈表示：「婚姻就是這樣折磨人。所以請別再相信童話故事」。

此外，廣告小妹也曾探討過小三介入婚姻一事，當時她強調外遇並非只是道德問題，從結婚後開始意識到婚姻是「經濟行為」，是為了經濟而存在的制度，無法阻止伴侶變心前提下，婚姻法是最後的保障，直言：「小三是威脅到了他人生存啊。不告她，告誰？」

(中時新聞網)