天后蔡依林去年結束高雄6場「Ugly Beauty」巡迴演唱會後，便開啟休假模式，日前曬出和家人爬陽明山的照片，下半身穿著貼身緊身褲的她，將翹臀展露無遺，意外成為粉絲關注焦點，昨（4日）曬出去宜蘭遊玩的照片時，罕見大方曬出「放閃照」，掀起大批粉絲熱議。

蔡依林近日到宜蘭遊玩，只見她造訪知名網美咖啡廳，並曬出背對鏡頭在店內靜靜欣賞窗外海景的照片，無奈當天天氣不佳，整個天空被烏雲覆蓋，無法欣賞碧海藍天的美景，讓她苦中作樂寫下《陰天》歌詞：「陰天在不開燈的房間」，相當符合當下意境，隨後便曬出一張正面照，只見她留著波浪捲長髮，對著鏡頭擺出甜美微笑，接著大方表示曬出「放閃照」，短短時間吸引數十萬人按讚，引起大批網友討論。

雖然稱做是「放閃照」，但照片中僅有蔡依林一人，並未見到其他人入鏡，也讓粉絲忍不住詢問：「姐你是不是對放閃照有誤解，一般是要兩個人一起」，隨後立刻有人跳出來解答：「姐的放閃對象就是入鏡的右手啊」。

不過多數人相當捧場，順著蔡依林舖的梗回應：「閃瞎了我，那畫面太美我不敢看」、「此貼文長輩們看來是一片白啊」、「準備要來戴起墨鏡了，怕太閃被閃瞎」、「能這樣每天閃我一下嗎？會很幸福的」、「戀愛的女人果然最美麗」。

(中時新聞網)