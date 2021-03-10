藝人侯佩岑近來和媽媽林月雲，上陸綜提及昔日2度搶閨蜜老公的過往，母女倆一度哽咽到互相擁抱安慰，未料引發網友不滿砲轟，對此，網紅潔哥也針對此事發文，更用一句話直接狂酸林月雲，立刻引起網友議論。

林月雲在節目《婆婆和媽媽》，談及當年2度介入閨蜜婚姻的往事，對於這段過往，她無奈表示：「萬般皆是命」，此話也點燃網紅潔哥的怒火，發文砲轟：「只有我覺得會說出『萬般皆是命，半點不由人』的小三超級綠茶嗎」，接著話鋒一轉，提到如果老公外遇對象是這種女人，只會自怨眼光很差，為何另一半會找跟自己完全不同類型的女人外遇，接著深刻反省自己智商和眼光後，便會火速離婚，尋找下一段戀情。

...只有我覺得... 會說出萬般皆是命 半點不由人的小三 超級綠茶嗎😂😂😂 如果岳妹外遇對象是類似這種女人 我只會覺得自己眼光很差 怎麼挑的另一半會找這種跟自己完全不同類型的女人外遇 然後深刻反省自己的智商和眼光後 打斷岳妹狗腿火速離婚 再幫fa找一個大肌肌小鮮肉當繼父🥰 完美❤️ 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年3月6日 星期六

對此，網友也紛紛留言：「兩個原配家庭很可憐，不願想起的過去又被挖傷疤，只為了賺那6500萬」、「感覺對元配家庭沒有感到一絲絲抱歉與愧疚」、「兩個原配家庭真的很可憐，閨蜜變歸me」、「兩個被摧毀的家庭真的很可憐，本以為時間可以沖淡一切，卻被小三拿來當作撈錢的素材」。

對於侯佩岑和林月雲母女倆，因為上這部陸綜賺了6500萬，根據《自由時報》報導，侯佩岑經紀公司向媒體回應吐真相，強調內容與事實不符、被過度渲染「金額過於誇大不實」，至於侯佩岑也表示：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」，希望一切紛擾就此打住。

(中時新聞網)