綜藝天王吳宗憲（憲哥）目前主持3個節目，其中一個外景節目《綜藝玩很大》要跟著年輕人到處跑，想不到卻在高架橋騎單車時掛彩，萌生多次退意因為實在太累了。歷經摔車意外，吳宗憲現在變得相當重視身體，日前去做健康檢查，報告結果出爐了。

吳宗憲去年底到屏東出外景錄製《綜藝玩很大》，在遊戲關卡中騎單車，疑下坡緊急轉彎未注意路況而摔車，在地上翻滾2圈才停止，驚悚畫面令現場人發出慘叫，吳宗憲事後受訪表示摔車10分鐘內無知覺，送醫檢查發現四肢擦傷、牙齒撞斷2顆，臀部紅腫到褲子快穿不下，他急忙接受電腦斷層掃描及全身X光骨骼檢查，驚見腎臟長了一顆結石，令人擔憂。

最近吳宗憲又去醫院做全身健康檢查，根據《自由娛樂》報導，吳宗憲只有飯前血糖飆到100亮紅字，原來他檢查前一天忘記禁食，喝下一杯全糖珍奶，其餘部分都很健康，請大家不需要擔心。

吳宗憲出道近40年，不管在歌唱、主持或戲劇都有精湛表現，他也在2016年自組經紀公司當老闆，投資的副業也不勝枚舉，最近將推出一套三本的理財叢書，想把豐富的賺錢經驗分享給大家，並開玩笑表示：「其實我主要目的是要幹掉《我的存在本來就值得青睞》，這本去年得到台灣年度暢銷書冠軍，我要親手血刃這本書的作者吳姍儒，把她從王座趕下來，讓她知道真正文筆好的人是她爸爸，而不是她」。

除此之外，吳宗憲還萌生封麥演唱會的想法，「我被不合理的攻擊太多，請還我的人生好嗎？當鈴聲響起，就差不多也是我要告別的時候了。」希望能在大巨蛋開唱，感謝觀眾朋友一路的陪伴。

(中時新聞網)