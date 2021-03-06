郭雪芙、小薰、鍾欣凌、謝沛恩5日上《佼心食堂》宣傳主演國片《揭大歡喜》，參與台灣首部全以女演員演出的電影，被問及現實生活中，如果變成男人最想做什麼事情？郭雪芙直言想盡情「把妹」，小薰、鍾欣凌、謝沛恩3人不約而同回答「想體驗站著尿尿」，鍾欣凌激動表示不懂男人站著尿尿為什麼都射不準，不小心還爆料鍾爸曾經試著校正方向，但還是讓鍾媽每天清理的糗事。佼哥一聽立刻幫鍾爸爸喊冤「亂噴亂射不是男人的錯」，坦承在家都坐著尿尿，因為站著會被反噴到，還笑說：「所以男人的褲管其實都是尿！」

節目現場唯一當媽的鍾欣凌要忙拍戲也要忙顧孩子，加碼分享近期育兒經，表示皮蛋二寶撿到東西就愛放進嘴巴，晚上還會變身青蛙，睡前直接在地上耍賴裝可憐喊「跳不上床」，讓鍾欣凌氣炸，調皮大女兒兔寶也不遑多讓，被人氣動畫《鬼滅之刃》洗腦，問她「為什麼咬著書包背帶又喜歡咬人家手臂？」兔寶竟回「我是彌豆子」，催促小孩洗澡時還會扮樹獺慢動作搞怪，讓鍾欣凌忍不住抱怨：「洗好我都停經了」，引現場一陣爆笑。

在《揭大歡喜》有不少打架橋段的謝沛恩，曾學過跆拳道、柔道、綜合格鬥等武術，表示可以保護自己，還可以打到男生哭出來，現場直接對工作人員使出綜合格鬥技，瞬間大力勒脖，謝沛恩淡定分享說只會睡著1、2秒，沒想到招數一出嚇壞各個工作人員，沒幾秒就投降直喊好痛，讓佼哥大讚她該去演武打片。該片將於12日上映。

(中時 )