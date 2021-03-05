Mei（邱馨葦）與前Energy成員阿弟結婚，育有2女1子，時常在臉書上分享家庭生活、直播煮菜備受歡迎的她，粉絲專頁擁有10萬多人追蹤，成為新一代媽媽界天后，近日推出食譜書《Mei味限定：家裡就是米其林》，讓料理小白也能輕鬆做出好菜，為家人和自己打造營養美味的餐點。

5日舉辦料理分享會，阿弟也帶著兒子「阿豬寶」站台，甜曝最喜歡愛妻煮的紅燒牛腩，Mei提到小時候，爸爸知道她有乳糖不耐症，容易食物過敏，所以不論颳風下雨，都會親自送便當到校給她。自己當媽後，也想用這種方式把愛傳達給小孩，每天早上送完小孩去上學後，就會轉往市場買菜，做完後中午再幫孩子們送到校，更笑曝之前懷第三胎，沒辦法親自準備便當，只好給女兒訂學校營養午餐，沒想到讓愛女因此體會到她的愛，還大哭一周，直說要吃媽媽做的菜。

談起夫妻相處之道，結婚15年的Mei說「有爭執時不要一直想吵到贏」，並透露某次曾吵到冷戰一個禮拜，阿弟更氣到離家出走，2人當時完全無法有效溝通，甚至想說是要分開，還是有要繼續下去，還有一次阿弟吵贏了，Mei投降說：「好，你贏了，那又怎樣，我的心受傷了。」事後發現彼此間的裂痕越來越大，後來領悟到「先冷靜下來聽對方說，消化完再去講自己的想法」」，才能「找出平衡點」，把問題解決。

(中時 )