土耳其的BMC公司已與韓國斗山企業、S&T重工(S＆T Dynamics)達成合作協議，未來土耳其的阿勒泰主力戰車(Altay MBT)將改用韓國製的柴油引擎與變速系統。

防衛世界(Defense World)報導，阿勒泰主力戰車是土耳其在2007年啟動的戰車開發計畫，希望一舉汰換服役多年的M60戰車。原本的合作開發對象是德國，引進德國的主砲、動力系統、裝甲等等，外型也很接近德國豹2A4(Leopard 2-A4)，土耳其陸軍有大量的豹2戰車。

更改砲塔的阿勒泰戰車。(圖/BMC)

韓國K2黑豹戰車。(圖/陸軍識別)

然而近年來，土耳其與德國出現政治分歧，當年土耳其購買豹2戰車時規定，豹2只可用在防衛來自俄羅斯的威脅，不能入侵其他國家、鎮壓國內反抗勢力等，然而土耳其介入了敘利亞戰爭，也鎮壓庫德人，因此德國取消了與土耳其的軍事合作，德國MTU公司不再供應柴油引擎，倫克公司(RENK)不再提供變速箱，一下子阿勒泰戰車研發計畫幾近癱瘓，在過去幾個月，土耳其只能把研發到一半的阿勒泰戰車砲塔，安裝到豹2A4上進行測試，這當然治標不治本。

根據最新交易，土耳其BMC公司與韓國斗山企業、S&T重工達成協議，分別提供柴油引擎與變速箱組成的動力組，然後安裝到阿勒泰戰車上。BMC官員說，如果一切順利，則可能會在18個月內，完成整合工作。

不過，韓國的新戰車，也就是K2式黑豹戰車(Black Panther MBT)，也是找德國做為技術支援，因此韓國提供引擎、變速箱給土耳其，可能有授權問題。對此，熟悉阿勒泰計劃的消息人士稱，為了繞過德國出口許可證的限制，韓國公司「將對動力裝置中的某些德國組件進行去德語化處理。」不知這是否違法?

土耳其除了與德國鬧矛盾以外，與法國也有衝突。去年土耳其在地中海的天然氣開採權益，與法國發生衝突後，使得原本向法國進入裝甲車也擱淺了，土耳其與法國主要的爭執點有2處：一是賽浦勒斯，二是利比亞。法國在去年底，曾派出戴高樂號航空母艦到東地中海巡弋，就是為了威懾土耳其。

(中時新聞網)