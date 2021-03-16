繼日本傳出考慮實施疫苗假以鼓勵接種之後，韓國國務總理丁世均16日主持會議時，指示保健福祉部等部門儘快研討為疫苗接種者安排休假的相關方案。

丁世均表示，近期接獲多起接種後出現發熱等正常免疫反應的報告，為此有必要制定「疫苗接種假期」制度，讓國民放心接種。他強調，只有讓公眾放心接種，疫苗接種工作才能如期完成。

韓國自2月26日開始疫苗接種以來累計報告8,751例異常反應，疑似嚴重過敏反應病例77例，疑似重症病例8例，死亡病例16例，其餘8,650例為輕微症狀。

(工商 )