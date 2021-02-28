大陸國台辦考量銷往對岸的鳳梨驗出介殼蟲，3月起禁止台灣鳳梨進口，由於銷陸鳳梨占了台灣出口鳳梨的9成，陸禁台灣鳳梨的決定，大大衝擊國內鳳梨產業，引發國際熱議。常針對時事發表想法的港星杜汶澤，也在此時跳出來替台灣發聲，鼓勵港人支持台灣鳳梨，還諷刺大陸品質「聲名狼藉」。

杜汶澤除了關注香港社會運動，也會關心台灣時事，這次看到大陸嚴禁台灣鳳梨，26日透過臉書發聲力挺台灣，「其實只要你去過台灣，都會知道當地農產品品質之高不下於日本！這是多年來台農努力和政府支持的成果。」他表示自己將出產台灣麻辣鴨血，並下定決心積極研究，把自己認為最好的農產品進口到香港，「支持台農之餘又可享用高品質健康又美味的食品，win win 雙贏！」最後，杜汶澤呼籲港人如果想要支持台灣鳳梨，又受限政策買不到，可以先買台灣出產的鳳梨酥、鳳梨乾，高喊：「吃鳳梨，挺台農！」

不過，杜汶澤仍難掩氣憤，同天又PO出另一篇暗諷文，砲轟大陸：「居然好意思說人家的出品有問題，你們的產品品質怎樣，一早遠近馳名蜚聲國際啦好不好！」

大陸突然宣布3月起封殺台灣鳳梨，讓忙著採收銷往對岸的果農瞬間失去大批訂單，面對未來虧本恐逾千萬，有苦說不出，甚至徹夜難眠，台東農民擔憂下一個被封的是釋迦，每年銷往大陸的釋迦高達9成，一旦被禁止，肯定會衝擊台灣果農經濟市場。

(中時新聞網)