F罩杯性感網紅橫綱凱咪因爆料7成網美都有在賣走紅，她前陣子執導成人片「9P汁男大爆射期間限定」，請來H罩杯辣模娃娃當女主角，及8個汁男擔任男優，她也向《中時新聞網》獨家揭幕後祕辛。

橫綱凱咪事先並不知道經紀人替她接下情色片導演的工作，直到拍攝前一天才被告知，而且還要跟臉上被射滿液體的娃娃合照，讓橫綱凱咪大呼不能接受，氣到把經紀人痛罵一頓，但已經答應此工作，只能硬著頭皮上場。

許多人認為男優有很多福利，橫綱凱咪大力駁斥：「你們以為是一鏡到底嗎？才沒有咧！」她表示男優首先要克服心理壓力，再加上拍攝需求常常要喊卡，男優的生理狀態不斷被打擾，如果軟掉又會被笑，且會拖累劇組的進度，過程相當辛苦，反觀女優也是，本來很投入卻一直被中斷，就得重新來過，所以沒有想像中那麼容易。

橫綱凱咪說當男、女優沒想像中爽。（圖／蕭雅文攝影）

選角也是一門課題，橫綱凱咪說很多男性應徵者只是嘴秋，事實上根本沒那麼厲害，「有一個超秋的，他跟我講說：『我大概5-10分鐘可以1次、1小時可以12次』」實測結果居然才1次，橫綱凱咪奉勸各位男性：「真的不要嘴秋！」

至於怎麼看下海的女優？橫綱凱咪秒回：「個人選擇」認為她自願入行，就得承受外界的眼光，「你現在可能年紀還比較小，沒有想很多，你後面可能會結婚，你要擔心你的對象和其家人可不可以接受」而她本人絕對不可能親身去拍，即便有人開價新台幣2億都不要。

(中時新聞網)