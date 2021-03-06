大陸禁止台灣鳳梨輸入，府院黨號召民眾吃鳳梨。（資料照／吳建輝攝）

大陸禁運台灣鳳梨，農委會主委陳吉仲為了減少依賴單一市場，現階段大力推動鳳梨外銷他國，並稱雖然美國僑胞目前吃不到生鮮鳳梨很可惜，不過果汁、鳳梨乾等因為無須檢疫，僑胞們可以先行體驗。學者則是直言，每個國家的防檢疫規格有別，恐怕沒那麼快。對此，宅神朱學恒5日在政論節目中諷刺地說，「如果說他(陳吉仲)專業，我今天還要在這裡解釋嗎?」

有媒體詢問陳吉仲「有美國僑胞也想吃到台灣生鮮鳳梨」，陳吉仲說，將儘速向美國申請，雖然華僑目前吃不到生鮮鳳梨很可惜，不過果汁、鳳梨乾等因為無須檢疫，僑胞們可以先行體驗。但有學者表示，每個國家的防檢疫規格有別，台灣芭樂打進美國市場就花了10年，一個商品要出口到另一個國家至少也要7到8年，恐怕沒那麼快。

朱學恒5日在政論節目《國民大會》中說，美國不准台灣鳳梨進去，陳吉仲要把鳳梨榨成果汁還要通過美國食品藥品監督管理局(FDA)審核，那個準備期很繁瑣；此時，主持人提出陳吉仲說法，「他說不用」，朱則諷刺地說，「他(陳吉仲)如果專業，我今天還要在這邊解釋嗎?」難道果汁不需要通過貿易管道、關稅、產品審核嗎？有專業人士判斷要半年的時間耶。

另外，由於僑委會日前也號召全球台商及僑胞採購鳳梨，但有僑胞反映鳳梨無法進口美國，因此遭疑大內宣，沒做功課就開始宣傳。對此，僑委會鼓勵海外台商將購買的台灣鳳梨透過在台灣的總商會捐贈作為公益之用，或是以購買鳳梨加工產品取代。

(中時新聞網)