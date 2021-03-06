兩岸關係長期在低谷徘徊，兩岸問題也鮮少再有爆點，但在這種低氣壓之下，口舌之爭還是層出不窮，例如江啟臣的所謂大陸是最大威脅，例如鳳梨衍生的種種討論。

各方都有各自的立場，都在鞏固自己的支持基礎，但都沒有餘力去解決問題。就如江啟臣，指責了大陸，抬高了領導人會面的門檻，展現了自己守護台灣的決心，唯獨沒有思考過兩岸問題到底要如何解決，更何況大陸也根本沒打算與他會面，所以國台辦也就簡單回應一句「勿陷入非理性對抗思維」，草草了事，不想再在這種無聊的口舌之爭中浪費時間。

其實無論是國民黨也好，民進黨也罷，他們最大的問題都是一樣，那就是無法實事求是面對兩岸關係的新情況，一味陷入台灣內部政治思維的框架之下。連兵法上都說要「知己知彼」，藍綠陣營現在卻只想著回應己方關切，卻對大陸的關切充耳不聞，進而將自己的戰略思考建立在錯誤的認知之上。

無論是綠營面對鳳梨危機的昨是今非，還是藍營的不知所措，其實都還在認為大陸對台讓利是理所當然，殊不知大陸社會上上下下早已漸失耐心，這也注定了這種讓利不可能長久，不會再讓政客們一邊掙錢一邊罵娘。這不光是出自大陸官方的政策檢討，更重要的是來自於民間的強烈反感，反對對台讓利幾乎已經成了民間一邊倒的觀點，官方不可能對此視而不見。

最近觀察大陸輿情，有一個很好的切入點，卻別台灣輿論所忽略。當主流輿論還在熱炒鳳梨之際，福原愛離婚傳言卻只是單純的被當作一則娛樂八卦，但看看大陸輿論的風向就可以發現另一種訊息，大陸網民也是一邊倒的支持福原愛，認為「台男不意外」。雖然這是一種不理智也不負責任的網路言論，但卻傳達出一個清晰的訊號，那就是如果有選擇的話，大陸網民寧可相信一個日本人。

這種現象台灣人應該不陌生，過去這些年，每當大陸與第三方在體育比賽或者其他競爭場合上對壘，台灣民眾總是不吝給予第三方支持，彷彿只要能打敗大陸，任何一方都能成為自己的友軍，如今風水輪流轉，這一種情緒也傳導至大陸。

雖然大陸官方始終不放棄對兩岸民心相通和心靈契合的追求，但必須承認的客觀事實就是，兩岸民心已經漸行漸遠，而且大陸民心正在無人關心的情況下加速流失，而之所以出現這一局面，當然怪不了大陸官方，恰恰相反，大陸官方始終致力於營造民間友善互動的氛圍。

唯一的責任方，當然是在台灣這邊，這既包括藍綠政客的操弄或者搖擺，也包括民間言論的不負責任，無論是官方還是民間，都未曾想過自己的言行舉止，對大陸民心的衝擊和傷害，這種基於本能的自私，可謂是平庸之惡的生動詮釋。

受惠於民主化之後確立的言論自由氛圍，台灣人已經習慣於攻擊謾罵，仇恨言論也是家常便飯，經過網路的放大效應之後，其後果自然就需要全體台灣人概括承受。當政客們和一般民眾還沉溺在口舌之爭的時候，殊不知兩岸正在以他們始料未及的方式跌入谷底。