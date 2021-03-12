「希望能透過電影《東經北緯》，喚起大家用關心與愛去看這片大海。」《東經北緯》導演袁緒虎語重心長地說，長期致力於水下攝影，國內諸多電影、廣告與MV，只要是與大海有關的畫面，大多出自「虎導」之手，他說：「我希望能用影像來傳遞真相，海裡嚴重的珊瑚白化和污染，住在陸地上的人是看不到的，所以才將畫面拍出來，透過電影《東經北緯》中，在海中尋找夢想的角度出發，探討父子、兄弟以及人與大海之間的關係，他說：「讓大家知道海的美，這是我能為她做的事。」

在電影中，虎導大膽地起用了柯鑑育與鄭凱這兩位沒有潛水經驗的演員，分別飾演「顏東經」與「顏北緯」兩兄弟，虎導說：「我看中的是他們與水的相處方式，能否『享受』在水裡的感覺，憑這一點就知道他們能否勝任片中的角色。」原本是水球國手的柯鑑育在片中飾演哥哥「顏東經」，小學一年級便加入游泳校隊的他，接受多年完整的游泳訓練，虎導形容：「他在水中的每一個動作都如教科書般精準，對我來說如獲至寶。」大學時期就想接觸潛水的柯鑑育說：「藉著這次的拍攝機會，我與鄭凱都考到潛水執照，各種角度的潛水畫面都無需假手他人；海底世界的美麗與生物的多樣化讓人嘆為觀止，但是當你看到海底自然景觀被人有意或無心地破壞，自己卻無能為力，那種衝擊讓人難過。」

飾演「顏北緯」的鄭凱則說：「你很難不被虎導的熱忱吸引，他總說自己像是在宣揚邪教一樣，想盡辦法要把人拉下海底一起感受她的美，聽著聽著我也開始嚮往了。」等他真的接受潛水特訓，被海水擁抱的那一刻開始，他開始明白導演的感受，鄭凱說：「海底世界帶給人的感動真的很難用言語形容，讓人很積極地想要多為大海做些什麼，除了每次拍攝都從海邊帶回淨灘的垃圾外，我們唯一能做的只有盡全力拍攝《東經北緯》，利用電影大銀幕將大海與導演的理念傳達給觀眾，那種齊心合力完成一部作品的熱血心情直到現在都很是很激動。」為了落實環境保育，鄭凱從自身做起，認真做到垃圾分類與減量，出門包包裡必備環保湯匙與筷子，這些都已經成為人生的一部分。電影現正熱映中。

(中時 )