遠東SOGO復興店2020年以141.5億元躍升北台灣百貨店王，SOGO復興店長許淑賢強調，在匯集國際一線精名品舞台優勢下，為讓更多台灣設計師實力被看見，特別於五樓打造台灣設計師專區，引進溫慶珠、黃淑琦、DOUCHANGLEE、葉珈伶、高美芬、TAN＆LUCIANA、J＆NINA、Morpho洪秀女等8位設計師進駐，預計200坪專區今年業績有望翻倍破億元。

許淑賢指出，延續去年內需消費大爆發，復興店今年前3月業績成長高達35％，除了是國際精名品業績挹注，接下來推出的知性品味台灣設計師專區亦將成為業績成長新動能；而致力全年齡層設計的設計師葉珈伶表示，因台灣疫情控制得當，反倒讓台灣被國際看到，去年初曾到法國巴黎參展，產生很大迴響，可惜因疫情使得後續發展延期，去年全台20多家門市業績持平，今年專心經營台灣市場前三月業績呈成長表現。

Morpho設計師洪秀女指出，品牌在台深耕30多年，多數以中南部門市為主，目前為止計有46個櫃位，此次進駐SOGO復興店，強打年輕精英客群，預計四月間將進行時尚秀，以為母親節檔期熱身。

而雙人設計師品牌TAN＆LUCIANA旗下設計師陳梅侶則指出，主要設計著重人的情感與環境回饋，讓日常衣著悠然自在，除了服飾之外，櫃位同時也有生活用品，此次以複合店的方式展現生活風格提案；設計師高美芬指出，此次以SOGO復興館做為台灣第一家形象示範店，呼應與自然共生的品牌精神，包括高端面料、專業剪裁與實用設計。

黃淑琦流行事業設計部主管賴怡芳則表示，近來開始提供半訂製服務，每季約有10款訂製服，受到45-60歲的消費者青睞，去年起推出具休閒都會風的副品牌，呼應時尚運動化，表現不俗。

(工商 )