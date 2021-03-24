大陸品牌手機近期強勢回歸，台灣5G智慧機市場熱度再起，日前小米甫登台，vivo搶搭熱潮，今(24)日在台推出新系列旗艦智慧型手機，即vivoX60、vivoX60Pro，兩款機型建議售價分別為23990元和18990元，vivo進軍台灣3年，目標瞄準擠進台灣前3大，vivo去年在台灣市場大成長，今年看好在疫情舒緩下，市場持續樂觀，希望在台灣市場的表現是每一年都可以比前一年好。

因為疫情衝擊，台灣市場去年整體手機市場衰退，但近期大陸品牌陸續回歸，手機市場似乎又活絡起來，vivo總經理特助隋璇表示，目前看到台灣市場滿樂觀的，台灣電信商在5G的佈建非常積極，且隨著疫情平穩的狀態下，看到還是非常樂觀的訊息，當然，主要還是要看5G應用的支援，將可以刺激更多的換機潮，但是整體手機市場的平均單價可以確定的是會持續提升，主要是因為進入5G時代，電信商的資費有別於以往以499元為主，現在5G主打的是999元、甚至1399元，相對的也會搭配較高端的5G手機。

vivo主要產品線包括X系列主打旗艦、Y系列主打消費者較容易入手、V系列則是輕旗艦，今年產品規劃，預計3個系列都會有新產品計畫，Y系列是現階段台灣產品主軸，X旗艦則會是後續積極努力的產品線，力拚將vivo旗艦產品推進台灣市場。vivo今年在台灣手機上的規劃會讓5G、4G產品並行，畢竟4G相對容易入手，還是有一定的市場需求。

據點部分，vivo現在有4間體驗、3家客服中心，銷售據點(包含電信商)至少有2000家，今年還會再增加體驗店，vivo品牌會繼續在地深耕，持續往體驗店邁進，但會循序漸進，不是爆炸性成長。

全球晶片拉緊報，vivo本次新品搭配的是高通S870，日前高通晶片傳出缺貨，加上美國的德州的暴雪，隋璇表示，目前還沒有明確訊息，但可以確定的是，本次在台灣開賣的X60備貨很足，市場供貨無虞。

本此vivo引進兩款X60系列到台灣，其實在大陸市場還有一款更旗艦的X60 Pro Plus，會再觀察台灣當地市場的動向，再研擬是否要引進。

(時報資訊)