美國獨角獸企業大洗牌，由金融科技公司Stripe以950億美元，一舉超越特斯拉創辦人馬斯克旗下的Space X，成為全美身價最高的新創潛力股。投信法人表示，結合AI、網路技術的金融科技，近年急起直追，成長潛力讓市場垂涎，吸引資金大量匯聚，投資機會不容錯過。

Stripe為美國線上支付新創公司，客戶包括：Uber、Zoom等，在3月新一輪融資中，獲得愛爾蘭國庫管理署、安聯、富達、安盛等機構投資人青睞，估值衝上950億美元，超越Space X，居全美第一，全球更僅次於大陸的字節跳動，成為金融科技產業的當紅炸子雞。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，AI人工智慧、網路技術帶來高度的便利性、可及性優勢，提供金融科技產業高速發展的關鍵要素，並孕育出多家新創公司，如：Stripe、螞蟻集團、Paypal、Checkout、Square等，吸引全球投資人的關注。尤其，在這次疫情居家隔離期間，超過10億人的日常活動轉到網路，線上支付因此出現爆炸性的成長。以Stripe為例，去年處理的交易額即超過2,000億美元，年成長50％。

方舟投資ARK預估，2025年全球金融科技用戶將成長到2.3億，服務也會從單純的支付，深化到貸款、保險、投資等業務，而且每一用戶平均交易金額將達1.99萬美元，換算整體市場規模上看4.6兆美元。

唐祖蔭指出，金融服務融入AI、網路等創新科技後，做到以往接觸不到的客戶、想不到的新業務，創造成長新動能。以富時客製化金融科技指數成分企業為例，今、明兩年每股盈餘預估都有雙位數的成長幅度，投資機會不容錯過。

(工商 )