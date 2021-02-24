面對近期元大投信高層人事異動頻繁，24日元大投信董事長劉宗與代理總經理鄭宗祺共同召開小型記者會對外表示，元大投信在過去專業經理人建立起被動式投資的基礎之後，未來在ETF市場將以重質不重量為主要方向，同時強化在主動式市場的管理與發展，且不論主動式投資，都將以發揮台股優勢為前提，持續透過產品深耕台股市場。

元大投信執行副總代總經理鄭宗祺表示，過去自己在元大投顧、投信、人壽的投資經驗雖多偏向主動式投資，包括台股、美股、基金、創投等主動式投資都有經驗，但大學研究本科系是成大統計系、統計所畢業，對於被動式投資只是計回到所學的計量領域，未來希望在ETF既有的基礎上持續發展。

鄭宗祺表示，相較同業積極發展ETF的規模，元大將轉向重質不重量，希望在績效上有較嚴格的要求，希望投資人都有很好的獲利，和元大投信維持細水長流的關係為重點，因此將以提升績效為首要目標。至於主動式投資方面，在去年順利募集規模最大台股基金之後將更重視主動式投資的發展，但不論主被動式投資未來都將結合台股市場題材持續發揮。

(工商 )