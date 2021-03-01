由於看好美國1.9兆美元紓困案可望通過，加上美國債市回穩，投資人信心買盤回籠，帶動全球股市周一全面大漲，一掃上周大跌的陰霾。

亞股周一在日股領軍下全面跳空開高，日經指數收盤勁揚2.4％，澳洲大盤收漲1.7％，另外大陸上證指數與香港恆生指數分別收高1.2％與1.6％。不含日本的MSCI亞太地區股市指數大漲逾1％，稍微回補上周五重挫3.7％的缺口。

歐美股市跟進反彈，倫敦富時100指數勁揚1.8％，德國與法國大盤大漲1.3％，Stoxx 600泛歐股市指數漲1.7％。道瓊工業指數跳空大漲300點或0.9％，標普5百指數上漲1.0％，那斯達克指數勁揚1.2％。

貝倫堡銀行經濟學家皮克林與史麥丁則指出，「今年股市展望依然偏多。儘管今年底美國10年債息上看至少2％，德國同期債息也會翻正，但債息上揚的幅度還是會低於名目經濟與企業獲利成長。」

美國1.9兆美元紓困案上周六獲眾院表決通過後，已送交參院審議，預料不久後也會順利闖關。

此外，美國10年公債殖利率周一亞洲盤下跌4個基本點，來到1.412％，上周四此一指標殖利率最高飆至1.614％，創1年新高。德國10年公債殖利率同步回跌約5個基本點。

過去幾周隨著各國逐步解封，加上政府大規模的振興方案，將會刺激消費需求上揚，但市場擔心此舉也會造成通膨加速揚升。

德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）在一份給客戶的研究報告中指出，「我堅信全球央行最終還是會反對債市殖利率走高，由於債務水準如此之高，央行沒有坐視不管、任其發生的本錢。」

(工商 )