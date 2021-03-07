東洋（4105）雙喜臨門！7日宣布，將攜手國際藥廠，共同合作開發Octreotide LAR困難學名藥，預計2024年進軍每年8億美元的美國市場。該合作案東洋將獲簽約金100萬美元，後續並有研發次里程碑金共400萬美元，未來並享有藥品上市後分潤。

此外，東洋也於3月5日與德國研發藥廠PAION AG公司完成合約簽署，取得鎮靜麻醉新藥Remimazolam的在台獨家代理經銷權。

由於全球麻醉藥物領域已有多年沒有新藥上市，東洋認為Remimazolam將備受關注，未來將與流感疫苗一樣，為營運成長成長動能添柴火。

總經理施俊良表示，Octreotide LAR為微球劑型藥物，是治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥，由於微球劑型開發技術難度高，且依據美國FDA規範，學名藥上市前需執行生物相等性試驗（BE），以證明藥品在有微球包覆下，與原廠具有相同的緩釋效果。原廠專利雖已於2017年1月屆期，至今整整4年歐美市場都還未見學名藥上市，可見其學名藥開發的困難度。

施俊良指出，東洋有國際大廠代工經驗，又握有可降低副作用、控制藥物緩慢釋放的微球劑型藥物傳輸技術（drug delivery system,DDS），此次才會成功吸引國際藥廠願意合作，於台灣時間3/5與國際藥廠簽約後，雙方將共同合作開發Octreotide LAR困難學名，未來將由東洋六堵廠生產臨床用藥，國際藥廠負責執行後續在美的臨床試驗並申請藥證。

根據估計Octreotide LAR全球市場規模達16.3億美元（美國市場規模約8億美元），東洋此次與國際藥廠的合作案，簽約金為100萬美元，後續隨藥品研發進度還有數次里程碑金共400萬美元，一旦成功上市，雙方將根據合約約定比例共同分配藥品銷售利潤。

施俊良強調，此次獲國際藥廠看好並簽約合作的微球劑型藥物Octreotide LAR，以及日前宣布將與德國藥廠簽約發展的微脂體藥物Pegylipo，都可顯見國際藥品大廠肯定東洋在微球與微脂體兩個核心技術專利平台的研發能力，這也凸顯東洋長期深耕研發困難學名藥的成果，已受到國際藥品大廠重視並選擇與東洋合作開發困難學名藥。

(工商 )