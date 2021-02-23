外資對台股連3日賣超，外資多空重要指標股台積電（2330）連日表現弱勢，今（23）日股價持續積弱不振大跌10元以上，不過，中小型股卻各擁題材，賣力演出，至近午盤約11點半，計有49檔衝上漲停，內資法人認養股為主的中小型活繃亂跳，中小型300代表指數連5日拉出紅K棒，指數創歷史新高。

中小型300代表指數，是台灣指數公司於2018年12月間編製發布，當時發布指數約5,000點，2020年3月間因疫情衝擊，最低掉到4,226點，但如今已緩步攻堅至今日盤中最高點7,880點，大漲約0.94％，至11點過後漲勢稍緩，約上漲0.4～0.5％之間。

今天至近午盤時，盤面漲停股約49檔，多屬於中小型股及中低價股為主，百元以上漲停股只有富邦媒的961元、微星的161.5元、艾華的111.5元及海韻電的105元，另有不到10檔股價在50元以上，其餘都在50元以下，且多數集中在30元以下，如中鴻、高興昌、安碁、威致、普誠等。

(工商 )