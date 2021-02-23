美國新冠疫情嚴峻，超過2818萬人確診、死亡人數突破50萬人門檻，創下一戰、二戰以及越戰總死亡人數，加上美國10年期公債殖利率持續走升，美國通膨率也不斷上升，甚至美國財政部長葉倫還提及，有意上調企業稅的可能性，導致美股3大指數期貨盤前走跌，以科技股為主的那斯達克100指數期貨更是大跌超過200點。美股周二(23日)開盤下跌19.80點、以31,501.89點開出，電動車大廠特斯拉股價大跌超過9%、摜破700美元關卡，那斯達克指數更是大跌超過300點。

截至台灣時間23日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌109.57點或0.35%、暫報31,412.12點；標普500指數下跌33.86點或0.87%、暫報3,842.64點；那斯達克指數點下跌338.65點或2.50%、暫報13,194.40點；費城半導體指數下跌點或2.84%、暫報3,014.05點。

4大科技巨頭開盤股價全面重挫，特斯拉股價下跌64.95美元或9.09%、暫報649.55美元。台積電ADR股價下跌6.50美元或4.87%、暫報127.07美元；聯電ADR股價下跌0.56美元或5.65%、暫報9.35美元。

美國眾議院預算委員會周一終於通過拜登政府推出的 1.9 兆美元經濟刺激法案，預計本周稍晚眾議院將對此紓困案進行全體表決。

電動車大廠特斯拉宣布砸下15億美元購入加密貨幣比特幣後，特斯拉執行長馬斯克先是表示比特幣太貴，美國財政部長葉倫(Jenet Yellen)也直指比特幣常被用於非法融資，且支付效率太低，比特幣價格從5.5萬美元上方一路狂殺，甚至摜破4.6萬美元關卡。比特幣目前價格下跌5818.0美元或10.90%、暫報47,565.0美元。

(中時新聞網)