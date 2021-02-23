中華職棒32年熱身賽即將於26日開戰，熱身賽共20場賽事，將採取實聯制售票開放觀眾進場，進場人數為球場容納人數50％。預售票將於明（24）日11點起全面開賣，球迷可到全家便利商店FamiPort機台購買。

台灣面對疫情控制得宜，但目前疫情狀況依然持續蔓延，聯盟與球團不敢懈怠，遵循疫情指揮中心及體育署現行活動規範，同時提升防疫等級，於比賽前後持續加強清潔與消毒作業，以提供全國球迷安心的看球環境。

中央流行疫情指揮中心同意，中職熱身賽延續去年球季實聯制規定，全面採取對號入座、前後左右相隔1個座位的梅花座設定，觀賞球賽期間建議全程配戴口罩，球迷在所購座位就坐時可飲食。

同時為保護觀眾的健康，聯盟呼籲購票進場的球迷朋友，遵守進場相關防疫措施，並配合量體溫、手部消毒、勤洗手，凡居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之民眾，請勿購票入場，一同守護健康、維護舒適的觀賽環境。

熱身賽平日票價為150元、優惠票100元；假日票價為200元、優惠票150元；平日預售票為120元、預售優惠票80元，假日預售票是160元、預售優惠票則是120元。2月24日中午11點起，正式於全家便利商店FamiPort機台開放預購。

2021中職熱身賽場場直播，也可透過愛爾達體育台、緯來體育台、MOMOTV (CH75)及CPBLTV一賭球星風采。為回饋廣大球迷的支持，26日中信兄弟VS.味全龍、27日富邦悍將VS.樂天桃猿以及28日統一獅VS.中信兄弟的比賽，將首次透過CPBL中華職棒官方粉絲團線上直播。

(中時 )