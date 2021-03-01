大聯盟春訓熱身賽今（1）日全面展開，克里夫蘭印地安人隊台將張育成上陣，在對辛辛納提紅人隊之戰就擔任先發二壘手、打第5棒，可惜2打數無安打，中途被換下場休息。去年他在春訓期間火力四射，開季就擠進大聯盟名單。

張育成於2局下首次出場打擊，紅人隊先發投手是雷昂（Jose de Leon），結果擊出左外野飛球出局。4局下再度上場時隊友弗里曼（Mike Freeman）敲出安打站上一壘，結果張育成卻打成雙殺打，一口氣造成2人出局。6局上印隊更換守備時他被換下場休息，總計2打數0安打，只能等待下一場再力求表現了。

前5局打完雙方1比1平手，印地安人在比賽後半段發揮打擊，包括替補張育成上場的阿瑞亞斯（Gabriel Arias）2打數敲出2支安打，其中6局下送回超前分的安打是此役勝利打點，終場印地安人以5比1擊敗紅人拔得頭籌。今天雙方上場大都不是陣中的主力球員，印地安人下一戰的對手是堪薩斯皇家隊，張育成可能還有上場的機會。

(中時 )