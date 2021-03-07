備受期待的高雄九太新洋將JC戰象，7日首次披掛上陣，先發打了36分鐘，投26中10，含三分球投9中1，罰8中6，雖拿27分、14籃板及2助攻，卻沒法改變九太最後以75比101慘遭台灣銀行修理結局，目前雙方之間勝差僅剩半場。

取代SBL上半季聯盟得分王、抄截王與火鍋王布蘭登(現效力新竹街口攻城獅改名大勝)的JC戰象，SBL生涯首次登場的個人數據雖然相當優異，卻沒有反應在比賽勝負結果上面，畢竟他整場比賽幾乎都在單打獨鬥，防守上也明顯跟不上。

由於九太大部分攻勢幾乎都圍繞在JC戰象一個人身上，間接造成九太本土球員表現低迷，得分上雙的只有吳曉謹的13分，畢竟這是JC戰象來台的第1場比賽，或許他還需要一些時間適應台灣打球節奏與方式，九太團隊也需重新作出調整。

台銀以克服投籃失憶症的洋將艾爾文27分、9籃板及5助攻表現最佳，陳昱瑞17分、5籃板及3助攻，張博勝15分，陳侑昫12分。下半季取得2連勝的台銀，目前戰績7勝15敗，排名仍居第4，但跟排名第3的九太之間勝差只剩0.5場。

(中時 )